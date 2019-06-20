Küresel ısınma, plajları hayat için tehlikeli hale getiriyor

21 saat önce
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ABD’deki Cooper Üniversitesi’nden bilim insanları, sıcak sularda yaşayan ölümcül bir bakterinin küresel ısınma nedeniyle kuzeye doğru yayıldığını belirtti.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan habere göre, Vibrio vulnificus adlı ölümcül bakteriler deniz ürünleri ve yüzerken açık yaraya bulaşma yoluyla insan organizmasına sızıyor.

Bilim insanları, küresel ısınma yüzünden bu bakterilerin yaşam alanının kuzeye kaydığını tespit etti, çünkü 13 dereceden yüksek sularda yaşıyor.

Bakterinin genelde ciddi sağlık sorunlarına yol açmadığı ama bazı durumlarda, amputasyon veya ölüme yol açabilen nekrotizan fasit adlı hastalığa neden olduğu kaydedildi.

Yazıda, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin yüksek risk altında olduğu belirtildi.

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