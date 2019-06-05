Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsü gümbür gümbür geliyor Gücünü halktan alan Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, bu yıl da büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

Haber: Egemen Arkut

Ana vatanlarından binlerce kilometre uzakta yaşayan Kıbrıslı Türkler, kültürlerini yaşatmak için pes etmeden çalışmaya devam ediyor. Gücünü halktan alan Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, bu yıl da büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor.

On yıllardır Birleşik Krallık’ta yaşayan dördüncü hatta beşinci nesle sahip olan Kıbrıslı Türkler, iki yıldır düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivalinde bir araya geliyor. Geçen yıllarda on binlerce kişinin katıldığı Kıbrıs Türk Kültür Festivalinin üçüncüsü 30 Haziran Pazar günü saat 11.00 – 20.00 arasında Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde gerçekleşecek.

Türkçe konuşan toplumun yanı sıra yabancıların da adeta akın ettiği festivalde Kıbrıs Türk kültürünü iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

FESTİVALİN ÖNCÜSÜ KONSEY

Kısa adı Konsey olan çatı kuruluş Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin öncülük ettiği festivale, 28 üye derneğin yanı sıra Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu da eşlik edecek. Kıbrıs Türk toplumunun her kesimine ulaşan ve kucaklayan tavrıyla iki yıldır başarılı festival organizasyonlarına imza atan Konsey, üçüncü yılında Kıbrıs Türk Festivali ile yine adından sıkça bahsettirecek.

BU FESTİVAL ÇOK KONUŞULACAK

Kıbrıs yemek ve tatlılardan oluşan lezzet stantlarının yanı sıra Türk okullarının folklor gösterileri, Kıbrıs Türk dernekleri, sivil toplum önderleri, yazarlar ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri, çocuklar için yüz boyama, lunapark, eşeğe binme festivalin olmazsa olmazı.

Ada’nın efsanevi rock grubu SOS, O Ses finalisti İbrahim Şevki, yetenekli sanatçı Osman Tuğsal, pop müziğinin kraliçesi Peri Aziz, usta sanatçı Yiğit Çıtak, genç yetenekler Yasemin Nafi ve Tanyel Hassan gibi başarılı müzisyenler ve sürpriz sanatçılar performanslarıyla sahnede rüzgar estirecek. Ayrıca usta yazar ve komedyen Osman Balıkçıoğlu da parodi gösterisiyle herkesi kahkahalara boğacak.

MID SUMMER BALL İLE İŞBİRLİĞİ

Festivalde bu yıl bir ilke imza atılarak Mid Summer Ball ile işbirliği yapılacak. Aralarında ünlü DJ Ramsey, DJ Fen, X Factor’den Havva, J Junior, Mr Jones ve DJ Eren’in de bulunduğu, İngiltere müzik piyasalarını kasıp kavuran Kıbrıs Türk kökenli 20 DJ ve müzisyen, ve meşhur aktör Tamer Hassan’ın da festivalde katılacak. Festivale YAPILAN bir diğer yenilik ise ultra lüks spor arabalar olacak. Katılımcılar her biri 200 bin poundun üzerindeki Ferrari, Porsche ve Lamborghini gibi arabaları yakından inceleme şansı elde edecek.

BİLETLERİNİZİ ALIN SONA BIRAKMAYIN

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda binlerce kişinin katılacağı festivalde kapıda uzun kuyruklar beklemek yerine biletlerinizi önceden almanızda fayda var. 2 pound değerindeki biletleri internetten veya satış noktalarından temin edebilirsiniz.

Festival alanında 3 binden fazla araç için park yeri ve engelliler için ayrılmış özel park ve girişler mevcut. Festival günü sorun yaşanmaması için biletlerin ve park yerlerinin önceden rezerve edilmesini tavsiye ederiz.

HERKES GÜNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Başta Konsey Başkanı Leyla Kemal, Başkan Yardımcıları Işık Vedat ve Tuğrul Yiğitoğlu olmak tüm Konsey ekibi gönüllü çalışıyor ve festivalden maddi gelir sağlamıyor. Festivalden elde edilen paralar ise topluma hizmet için gereken bina projesi adına kurulan vakfa bağışlanacak.

Biletleri tccf2019.eventbrite.co.uk internet sitesinden veya aşağıdaki satış noktalarından temin edebilirsiniz:

Kuzey Londra:

ADPL LLP, 293 Green Lanes, Palmers Green, N13 4XS

ESL Insurance Services, 271Agreen Lanes, Palmers Green, N13 4XE

Ukay Catering, Unit18, Forest Business Park, Argall Avenue, Leyton, E10 7FB

TWPA (sadece Cuma günleri), 4 Willoughby Road, Hornsey, London N8 0HR

Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), St Thomas More School, Glendale Avenue, Wood Green N22 5HN

Hornsey Atatürk Türk Okulu (sadece Pazar günleri), Hornsey Girls School, Inderwick Rd, N8 9JF

Southgate Atatürk Türk Okulu (sadece Cuma günleri), Southgate School, Sussex Way, Cockfosters, EN4 0BL

Waltham Forest Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Lammas School and Sports College. 150 Seymour Road. Leyton, E10 7LX

Güney Londra:

MKS Accountants, The Fold,114 Station Road, Sidcup, Kent,DA15 7AE

Fazıl Küçük Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Conisborough Crescent, Catford, London SE6 2SE

İstenilmesi halinde engelli ve yaşlılarımıza özel uygulama ile evlerine posta servisi de yapabiliriz. Ayrıntılı bilgi için 07496 267 033, email: info@ctcauk.com