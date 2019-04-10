Enfield Stand Up Racism’den, “Çatışmaya ve Irkçılığa Hayır” paneli

Son dönemde artan ırkçılık olaylarına ilişkin, Enfield Stand Up Racism geçen Salı günü Great Cambridge Road’ta bulunan Britanya Alevi Federasyonu’nda bir panel düzendi. Panele konuşmacı olarak Yahudi, Müslüman ve Afrikalı Carobbian Temsilcisi yer aldı. Britanya Alevi Federasyonu’nun ev sahipliği yaptığı panele yoğun katılım gösterildi. Aynı zamanda panele Elfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, Enfield Belediye Meclis Üyesi Ahmet Öykener’in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivistler katıldı.

Panel boyunca Khaled Moyeed, Delia Mattıs, Paul Halbrow ve Andre Wallece- Loizou, son dönemde ırkçılıkla birlikte tırmanan konulara ilişkin konuşmalar yaptılar. Panelde konuşmacılar, uluslararası şiddetli bir boyuta geçen ırkçı, faşist eylem ve söylemlere karşı ortak bir payda da buluşulması gerektiğinin altını çizdi. Panelin gerçekleştirildiği salon, çeşitli resimler ve üstünde ırçılığa ve faşizme hayır dövizleri ile donatıldı.

Panele katılan Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, “Bu gün burada Yahudi, Müslüman ve Afrika Carobbian temsilcileri Stand Up Racism etrafında toplanarak bu saldırılara karşı, bir olduğumuzun birlikte olduğumuzun mesajını açık bir şekilde veriyor”dedi. Bu etkinliğin temel amacının tüm azınlıkları bir araya getirmek olduğunu belirten Karakuş, bu ırkçı ve faşizan saldırılara karşı azınlıkların tek çatı aldında toplanması gerektiğini vurguladı.