Kıbrıslı Türk Baysan, Lizbon Maratonu’nda koştu

İngiltere’de yaşayan Lefke doğumlu Okan Baysan, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz’de düzenlenen 2019 EDP Lizbon maratona katılarak KKTC için anlamlı bir koşu gerçekleştirdi.

Portekiz’in en önemli koşusu olarak da bilinen Lizbon Yarı Maratonu, bu yıl da 17 Mart Pazar günü EDP ana sponsorluğunda mükemmel bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Dünyanın her yerinden koşucuların yer aldığı bu yarışa bu yıl da 35,000 üzerinde katılım oldu.

25 Nisan köprüsünden başlayıp nehir kenarında devam eden 21km’lik koşunun ilk üç derecelerini Kenyalı ve Etiyopyalı elit atletler kapattı.

EDP Lizbon maratonu hakkında konuşan Okan Baysan, “Kıbrıslı Türk kimliğimle katıldığım bu yarışı 1:48 gibi bir süreyle bitirdim. bu koşuya katılıp bayrağımızı gururla taşımaktan ve varlığımızı ve kimliğimizi bir kez daha uluslararası bir etkinlikte dünyaya tanıtmaktan şeref duydum.

Yarış sonunda tanışma fırsatı bulduğum koşu birincisi 28 yaşındaki Kenyalı atlet Erick Kiptanui Kıbrıs’a daha önce tatil için geldiğini ancak bu sefer de Kuzey Kıbrıs’a geleceğini söyledi.2019 koşu programı dahilinde bir sonraki yarış 24 Mart’ta London Landmarks Yarı Maratonu olacaktır ve yine kimliğimizi Londra’da sporla dünyaya tanıtacağız” dedi.

LONDRA LANDMARKS YARI MARATONU

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Londra Landmarks Yarı Maratonu, şehir merkezinde City’den Westminister’e kadar uzanan yol koşusu olarak 24 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

13 bin kişinin katılması beklenen yarı maraton parkurunda koşucular, kültürel yapılardan kentin ilginç ve gizli sırlarına kadar, benzeri olmayan bir yolu keşfedecek. Yarış, Pall Mall’dan başlayıp, Downing Street’de sona erecek ve Big Ben, St. Paul Katedrali, Trafalgar Square Nelson Sütunu, Gherkin, Shard, London Tower ve London Eye gibi Londra’nın en ikonik yerlerinden geçecek şekilde planlandı.

IBM’DE DANIŞMAN

Lefke doğumlu olan Okan Baysan, lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra KKTC’den ayrılarak üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti.

Amerika’nın en iyi okullarından biri olan Purdue Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ise bir dönem İstanbul’da kaldı ve daha sonra İngiltere’ye yerleşti. Yaşamını İngiltere’de sürdüren Okan Baysan, IBM şirketinde yönetici danışman olarak çalışıyor. Okan Baysan, yoğun iş temposu dışında fırsat ve vakit buldukça spora da zaman ayırıyor.

Kıbrıslı Türk olan ve Kıbrıs’ı çok seven Baysan, gerek İngiltere’de gerekse diğer ülkelerde düzenlenen ve dayanıklılık gerektiren önemli maraton koşularında Kıbrıslı Türk kimliği ve formalarında da KKTC bayrağı ile mücadele ederek farkındalık yaratmaya çalışıyor.