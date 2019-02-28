Enfield’te, kemer sıkma politikasına karşı  eylem gerçekleşti

ENFIELD Belediyesi’nin bütçesinde yapılacak olan 18 milyon pound kesinti için 27 Şubat Çarşamba akşamı saat 17.30’da Enfield Civic Centre’in önünde eylem gerçekleşti.

Eylemciler Enfield belediyesi bütçesinde, hükümetin kemer sıkma politikasına karşı bir araya geldi ve belediyenin bütçe kesintisine karşı gelmesi için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan bir eylemciler şu ifadeyi kullandı:

“Enfield belediyesi 2010 yılından bugüne kadar halka sunulan hizmetlerden 178 milyon pound kesinti yaptı ve bu olağanüstü olumsuz etkilere sebep oldu. Bu kesintilerden dolayı birçok vatandaşımız mağdur oldu.

Bu mağdur insanların bizlere ihtiyacı var ve artık daha fazla kemer sıkma politikalarını tahammül edemeyecekler.”

Eylemciler, bu mağdur insanların ve sessiz çoğunluğun sesi olmaları için bu eylemi düzenlediklerini vurguladı.

Çocuklar, engeliler ve yaşlıların haklarını korumak için her zaman mücadele edeceklerini belirten eylemciler, “Bu kesintiler, hastane, okul, yaşlıların bakımı, sokak temizliği, aydınlatma ve çöp toplama olmak üzere, bize sunulan hizmetlerden kesilecek” dedi.

Bir başka eylemci ise şu açıklamayı yaptı:

“Sağcı May hükümeti, bizim ödediğimiz vergilerden keserek savaşlara ve işgallere bütçe ayırıyor. Lakin, muhalefet olan İşçi Partisi de sağcı hükümetin noterliğini yapıyor.

Tüm belediye encümenlerine çağrıda bulunuyoruz, gerici iktidarın suçlarına ortak olmayın. Kesintilere hayır.”

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