İngiliz İşçi Partisi yıllık konferansı, Cemevi’nde yapılacak

2019 İngiliz İşçi Partisi (Labour Party) yıllık Londra konferansı, Wood Green Cemevi’nde yapılacak.

2 ve 3 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan yıllık konferans ingiltere nin önemli politik arenasına ev sahipliği yapacak. Labour Party genel merkezinden üyelerine giden bir mektupla verilen bilgilere göre sadece parti üyelerine ve özel misafirlerine açık olacak iki günlük konferansa ücretli ve kontrollü girişlere izin verilecek.

Konferansa katılanlar İAKM ve Cemevi ile Britanya Alevi Federasyonu yöneticileri tarafından hazırlanan bir heyet aracılığı ile Aleviler ve Alevilik hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu konferansın gerek parti içi sorunları gerekse Brexit ile ilgili tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacağı konusunda görüşler bulunuyor.