Londra’da hava kirliliği rekor seviyede

İngiltere’nin başkenti Londra ve Fransa’nın başkenti Paris’te hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması üzerine yerel yönetimler bir dizi önlem aldı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hava kirliliğinin pazar gününden bu yana ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, solunum sorunu olanlarla, yaşlıların çok gerekmedikçe evde kalmaları, bebeklerin dışarıya çıkmaması tavsiye edildi.

Paris ve yakın banliyölerinde çarşamba günü havayı kirleten mazotlu araçların ve yüksek tonajlı vasıtaların trafiğe girişine yasak getirildi. Paris ve banliyölerinde, iki gündür süren hız tahdidi devam edecek.

Kirliliğe bölgede güçlü rüzgarların esmemesinden kaynaklanan toz kütlesi birikiminin sebep olduğu belirtiliyor.

Avrupa başkentlerinde motorlu araçların saldığı partiküller, hava kirliliğinin bir numaralı nedeni olarak görülüyor.

Bilimsel araştırmalara göre motorlu araçların saldığı partiküller, Avrupa Birliği’nde her yıl yarım milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor.