CTCA UK Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart’ta

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2019, Pazar günü, Grand Palace Banqueting Suite, 242 High Rd, Wood Green, London N22 8JX adresinde, saat 11.00-14.00 arasında gerçekleştirilecek.

CTCA UK tarafından yapılan açıklamada, bu genel kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu seçileceği ve seçilen başkanın ekibini o gün tanıtacağı belirtildi.

Konsey’e başkan olmak isteyen adayların, 3 Mart 2019 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar niyet mektubunuzu, Konsey’e üye olan derneklerin iki tanesinden aldığınız referans mektuplarıyla birlikte info@ctcauk.com adresine e-mail ile veya Little Spinney, South Hill, Chıselhurst, Kent BR7 5EF adresine postayla gönderebilirsiniz.