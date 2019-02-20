Londra’daki takı sergilerinde Cece London rüzgarı esiyor Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk Ceyda Üçyiğit’in yıllardır mücevher ve takı koleksiyonları için yaptığı tasarımlar, sergilerde ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Londra’da doğup büyüyen Kıbrıslı Türk Ceyda Üçyiğit,Central Saint Martins Üniversitesi’nde tasarım bölümünden mezun olduktan sonra dünyaca ünlü firmalarla çalışmaya başladı. Yıllardır takı tasarımı işlerinde edindiği tecrübelerle “Cece London Jewellery” imzasıyla yapmaya başladığı tasarımlar sergilerde yoğun bir ilgi ile karşılanıyor.

Üçyiğit, takı ve mücevher tasarımına küçüklüğünden bu yana hep ilgi duduğunu ve aldığı nitelikli eğitimlerden sonra profesyonel olarak bu işe başladığını belirtti. BoodlesAwardWinningJewellery Designer ödülü ile başarısını taçlandıran Üçyiğit, yıllarca dünyaca ünlü Swarovski and Harrods markaları için yaptığı başarılı çalışmalar ile tasarımlarından söz ettirmeyi başardı. Geçen sene Aralık ayında “Cece London Jewellery” imzası ileyapmaya başladığı tasarımları, çeşitli sergilerde stand açarak tanıtmaya başladı. Genç girişimciler listesine adını kazımaya çalışan Üçyiğit, Apprentice BBC1 programından çalışan Raef Bjayou aracılığı ile MoncrieffLondon’a müdahil olmayı başardı.

19 Şubat’ta The Washington MayfairHotel’de açtığı stantta Londra Gazete’ye konuşan Üçyiğit, “Ben işimi severek yapıyorum. Yıllardır üstüne emek harcadığım tasarımların bu şekilde ilgi görüyor olması bir Kıbrısı Türk olarak beni onure ediyor” dedi.

Vogue and Glamour gibi magazin dergilerinde yayımlanan tasarımları ile ün yapan Üçyiğit, önümüzdeki dönemde yeni sergilere katılarak tanıtımlarının devam edeceğini belirtti. Üçyiğit, yaptığı ve yapacağısergi ve tanıtımlara ilgi duyanların “Cece London Jewellery”sosyal medya hesaplarından bilgi edinebileceklerini belirtti.

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