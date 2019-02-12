Londra’da 24 saatte 1 ölüm, 3 yaralama…

Londra’da şiddet olayları tırmanmaya devam ederken, geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü polise yansıyan 4 ayrı olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

BIÇAKLANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Londra’nın güney doğusunda bir sokakta bir adam bıçaklanarak öldürüldü.

30’lu yaşlarındaki adam, Doğu Dulwich’teki Lordship Lane’de 10 Şubat Pazar günü saat 02.30’da saldırıya uğradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında 03.00’da ağır şekilde yaralı olan adam, olay yerinde hayatını kaydetti.

Met Polisi, olayla ilgili tutuklama yapılmadığını ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Olay sonrasında bazı yollar bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Ayrı bir saldırıda ise 23 yaşındaki bir erkek, Londra’nın kuzey batısındaki Neasden’de bıçaklanarak ağır yaralandı.

Acil servisler, saat 22.45’te Cairnfield Bulvarı’na çağrıldı ve yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Bıçaklama olayıyla ilgili 29 yaşındaki bir kadın, cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklanırken, 24 yaşındaki bir kadın, bir suçluya yardım etme şüphesiyle tutuklanarak gözaltına alındı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK BIÇAKLANDI

Londra’nın batısında, 16 yaşında bir oğlan, Cumartesi öğleden sonra, Central Avenue, Hayes’deki bir kavga sırasında bıçaklandı. Dört erkek – ikisi 18 yaşında, biri 15 yaşında, diğeri 16 yaşında – cinayet girişimi şüphesiyle tutuklandı ve gözaltında tutuldu. Yaralı çocuk, hastanede tedavi ediliyor.

BİR ADAM SİLAHLA VURULDU

Londra’nın batısında, Isleworth, Londra Road’da yaklaşık 19.15’te bir adam ateşli silahla yaralandı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Met, durumu hakkında bir güncelleme yapmadı. Olayla ilgili henüz bir tutuklama yapılmadı.