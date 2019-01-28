Metin Şenergüç anısına sergi açıldı

RESSAM Metin Şenergüç anısına düzenlenen sergi, 27 Ocak Pazar günü anma kokteyliyle gerçekleşti.

Metin Şenergüç’ün anısına düzenlenen sergi, 22 Şubat’a kadar “146 Kingsland High St E8 2NS” adresindeki Homefinder – An Other Place’da hafta içi saat 10.00-17.00 arası, Cumartesi ise saat 10.00-13.00 arası açık olacağı söylendi.

Şenergüç, 15 Aralık’ta Londra’da yaşamını yitirmiş ve doğduğu İzmir’de toprağa verilmişti.

Serginin açılışı ve anma 27 Ocak Pazar günü saat 15.00-18.00 arasında kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Opera sanatçısı Aygül Erce seslendirdiği ezgilerle etkinliğe renk katarken Şenergüç’ün resimlerinin kopyası da satışa çıkarıldı.

“GERÇEK BİR SANATÇIYDI”

Metin Şenergüç’ün oğlu Efe’nin annesi Nevin Çetin, Metin’in iyi bir sanatçı olduğu kadar da çok iyi bir arkadaş ve baba olduğunu söyledi. Çetin, Metin’in eserlerinin orijinallerinin satılmayarak saklanacağını belirterek, dostlarına teşekkür etti.

Anma sergisini organize eden Şenergüç’ün meslektaşı ve dostlarından ressam Sümer Erek şu açıklamayı yaptı:

“Metin, çizmeye ve özgürlüğe doymadan sessiz sedasız 15 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Son nefesini verene kadar yeteneklerini kullanarak, göz nuru dökerek yarattığı eserlerini bize bıraktı.

Sergide halkın beğenisine sunulan tablolarının her biri inceliğin ve zarafetin güzel örnekleri olduğunu anlayacak ve onlarla hasret gidereceğiz. Metin, yıllar önce, yakın tarihimize damga vuran sanat akımlarını ve kültür politikalarını felsefi ve politik argümanlar eşliğinde kendine özgü yöntemlerle çağdaş sanat vizyonunu Londra’daki yaşamı boyunca geliştirme gayreti içindeydi.

Sanat eğitimini İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinde yapmakla kalmadı aralıksız çalışarak sanatçı kimliğini ileri boyutlara taşıdı. Sıkıntı -Boredom konseptini çalışmalarında geniş yer verirken, sessiz estetiği, zamanı, ölüm ve yaşamı, karanlığı kendi tarzıyla tablolarına aktarttığı gibi, sokakta Sanat Var, sanat benim silahım, Sıfır noktasından sanata yeniden başlamak sanatsal felsefeye ilgisi de çok fazlaydı.

Metin, yazıp bitirdiği ama basmaya ömrünün yetmediği ‘Orizonun Ötesi’ kitabında “Sanat, ‘güzellik’i aramaktır” der, bazıları. Oysa güzellik, yer ve zamana göre değişir. Orizon çizgisi gibidir, yaklaştıkça kaçar güzellik”. Sanatında ve politik analizlerinde her zaman bu diyalektiğin mantığına uydu. Ölüm, bir sanatçımızı, bir sanat düşünürümüzü ve özgürlük savaşçısı bir yoldaşımızı aramızdan aldı gitti. Ölüme inat onu eserlerinde ve kavgamızda yaşatmaya devam edeceğiz.”

ÇİZDİKLERİ VE YAZDIKLARI KİTAP OLACAK

Şenergüç’ün dostlarından Mehmet Taş da, Şenergüç’ün iyi bir ressam olmasının yanı sıra entelektüel bir düşünür ve yazar olduğunu söyledi. Şenergüç’ün ardında pek çok eser ve makale bıraktığını anlatan Taş, “Aynı zamanda oğlu Efe’ye adadığı bir de basılmaya hazır kitap bıraktı. Metin’in bütün çalışmalarını kitap haline getireceğiz” dedi.

Anmada konuşan Gazeteci Faruk Eskioğlu da Metin’in kuytuluklarda çiçek açmasını başaran bir ressam ve yazar olduğunu anlatarak kendisinin kaleme aldığı Metin’in biyografisinden söz etti. Eskioğlu, “Metin’i genç yaşta kaybetmek biz sosyalistlere Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi vücudumuzun evkaf malı olduğunu bu nedenle iyi bakmamızı gerektiğini hatırlatmalı. Birbirimizin kıymetini bilmemizi ve başka hayatlar için mücadele ederken kendimizi de unutmamamızı hatırlatmalı” dedi.