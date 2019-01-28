DAY-MER’den Öykü Arin’e umut

Day-Mer Pazar günü Londra Toplum Merkezi’nde Öykü Arin için uygun ilik bulma kampanyasına düzenledikleri etkinlikte tükürük örnekleri toplayarak destek verdiler.

Pazar günü LTM’de saat 11.00 ’de yönetici ve dernek üyeleri ile birlikte verilen kahvaltıdan sonra 3.5 yaşındaki lösemi hastası olan Öykü Arin için başlatılan Kök Hücre Bağışı kampanyasına ilişkin bilgilendirme yapılarak donör olmak isteyen kişilerden tükürük örneği alındı. Düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım sağlanarak Arin için kampanya büyütüldü.

Topumsal sorumluluk bilincini üstenerek kampanyaya destek veren üye ve vatandaşlara teşekkür eden Day Mer Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş, Türkiye ve İngiltere’deki siyasal süreci değerlendirerek Brexit sürece hakkında bilgilendirme yaptı. Bektaş, “Brexit sürecinde çalışan ve işçilerle ilgili hiçbir şey konuşulmamasından iki emperyalist bloğun çıkar anlaşması kaygısında olduğunu görüyoruz. Brexit sürecinde ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin net çözüm önerileri getirememesi de kafaları karıştırmaktadır. Bizi ilgilendiren emekçilerin konumu ve çıkarlarıdır” dedi. Brexit sürecinde bizi, yalnızca emekçilerin çıkarları ilgilendirir diyen Bektaş, önümüzdeki dönemde yaplıcak etkinliklere de değindi.