Kuzey İrlanda partisi DUP, Brexit anlaşmasını desteklemeyecek

Kuzey İrlanda’nın en büyük, Birleşik Krallık’ın ise dördüncü büyük siyasi partisi olan Demokratik Birlik Partisi (DUP) Başbakan Theresa May’in Brexit planını desteklenmeyeceğini duyurdu.

Partinin Ekonomi ve Finans Sözcüsü Sammy Wilson anlaşmasız Brexit konusunda iş dünyasının endişelenmemesi gerektiğini belirterek “Anlaşmasız bir Brexit’ten ziyade Brüksel ve İrlanda hükümetinden gelen ‘tedbir maddesi’ gibi teklifler bizim uykularımızı daha fazla kaçırıyor.” dedi.

“DOLANDIRICILIK”

Birleşik Krallık’ın yeni bir tür anlaşma bulunana kadar İrlanda sınırı nedeniyle tüm ülkeyi Gümrük Birliği içerisinde tutacak ancak karar mekanizmalarında söz hakkı vermeyecek olan ‘tedbir maddesi’nin bir ‘dolandırıcılık’ olduğunu ileri süren Wilson, Kuzey İrlandalı çiftçilerin ve işinsanlarının anlaşmasız Brexit konusunda tamamen kafasının rahat olması gerektiğini kaydetti.