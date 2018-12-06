‘Kurumların Kadın Politikaları’ paneli gerçekleşti

CHP İngiltere Birliği tarafından düzenlenen ‘Kurumların Kadın Politikaları’ isimli panel, 5 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti.

5 Aralık Cumartesi sabahı saat 11.00’de başlayan panele, CHP İngiltere Başkanı Sibel Özçelik, İngiltere Alevi Kültür Merkezi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Köşe, CHP İngiltere Sekreteri Cangül Kartal ve Woman Inspire Woman Başkanı Yıldız Armstrong konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü CHP İngiltere Birliği Başkanı Sibel Özçelik’in yaptığı panelde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile birlikte kurumların kadın politikaları konuşuldu.

Açılış konuşmasını yapan CHP İngiltere Başkanı Sibel Özçelik, Mustafa Kemal Atatürk’ün, kadınların her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanıdığını belirtti.

Özçelik yaptığı açıklamada, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yılı olduğuna değinerek ifadesine şöyle devam etti:

“5 Aralık 1934 tarihinde Atatürk en önemli devrimlerinden birini gerçekleştirdi, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bundan 84 yıl önce kadınlarımız bu hakkı Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce elde etti.

Bu anlamlı gün; kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gündür. Çağdaş, demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır.”

Özçelik, kadınların özellikle de kurumlarda kadınlara yönelik politikalarına yönelik mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, kurum ve örgütlerin kadına yönelik istihdam politikalarını ele almak amacıyla kadınların birlik ve dayanışma için adım ataması gerektiğini söyledi.

Özçelik, “Kadınlar hala birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Kadınlar maalesef çoğu zaman erkeklerin arkasında kalıyor ve sesini duyurmakta zorluklar yaşıyor. Bir kadın eğitimli olsa bile, eğitimsiz bir adamın gölgesinde kalmak zorunda kalıyor. Bir kadın olarak, sesimizi duyurmak zorundayız ve itiraz etmeliyiz. Kurumlarda cinsiyet eşitsizliği hala mevcut. Bu nedenden dolayı, kurumlardaki kadın politikalarını iyileştirmek için birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.