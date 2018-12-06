İngiltere Parlamentosu’nda ‘Maraş katliamı mağdurları’ anıldı

TÜRKİYE’DE anılmaları engellenen Maraş katliamı mağdurları için İngiltere Parlamentosu’nda anma etkinliği düzenlendi.

Britanya Alevi Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 40’ıncı yıl anma etkinliği, 4 Aralık Salı akşamı saat 19.00’da gerçekleşti.

Anmaya Alevi Sekretaryası Başkanı Joan Ryan, HDP Milletvekili Zeynel Özen, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil, Pirler Ali Dereli, Mehmet Şahin, Mustafa Mısır, Mehmet Yüksel, Maraş Katliamı tanıkları ile çok sayıda kişi katıldı.

Toplam 22 parlamenterin üye olduğu partiler üstü Parlamento Sekretaryasının aldığı karar gereği 40’ıncı yılında Maraş katliamında öldürülen insanlar 4 Aralık Salı akşamı anıldı.

Pir Ali Dereli yaptığı konuşmada Alevilerin tek suçunun insanı sevmek olduğunu belirterek, “Alevilerin tek suçu barışa önem vermek, kadın erkek ayrımı yapmadan insana değer vermektir. Bu nedenle Kerbela’dan bu yana horlandık, dışlandık” dedi.

Pir Mehmet Şahin ise Alevilerin, katliamları sadece 40 yıl önce değil binlerce yıl öncesinden yaşadıklarını kaydetti.

Pir Mehmet Yüksel ise katliamdan önce, Maraş’ın çok güzel bir şehir olduğunu, toplumun bir arada yaşadığını, herkesin işinde gücünde olduğunu dile getirdi. Pir Yüksel bu barışçıl yaşama rağmen bir gün katliama uyandıklarını söyledi.

İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleşen Maraş anma etkinliğinde konuşma gerçekleştiren Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Alevilerin yıllardır Maraş için adalet arayışının sonuçsuz kaldığını ve Maraş’ta anma yapmalarının yasak olduğunu vurguladı.

Erbil, “Kadınların ve çocukların çığlıkları o duvarda asılıyken biz sizi affetmeyeceğiz. Devlet suçludur. Bununla yüzleşmek zorundasınız” dedi.

CHP Milletvekili Ali Öztunç ise Maraş’ta yaşamını yitirenleri 40 yıl değil 400 yıl geçse de anmaya devam edeceklerini söyledi.

Katliamların nedenlerinin çok iyi bilinmesi gerektiğine vurgu yapan HDP Milletvekili Zeynel Özen, Maraş’taki katliamın ardında yatan nedenlerin ekonomik, siyasal ve inançsal olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Maraş Katliamı tanıkları o gün yaşadıklarını anlattı.

Sanatçı Ali Sizer ve BAF müzik kolları ekibi deyişler seslendirdi. Deyişler eşliğinde semaha duruldu.