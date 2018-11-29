İntihar ve çeteleşmeye karşı halk toplantısı DEMOKRATİK Güç Birliği, intihar ve çeteleşmeye karşı halk toplantısı düzenledi.

DEMOKRATİK Güç Birliği, intihar ve çeteleşmeye karşı halk toplantısı düzenledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen halk toplantısı, Kırkısraklılar Derneği’nde 25 Kasım Pazar günü yapıldı. Toplantıda özellikle Londra’da toplumun kanayan yarası olan intihar ve çeteleşme olayları ile ilgili konuşuldu.

Yaklaşık 3-4 aydır özellikle intihar ve çeteleşme alanında yoğunlaşma ve gündemlerine alma ihtiyacı duyduklarını belirten Demokratik Güç Birliği üyeleri toplantı sonrasında intihar ve çeteleşme sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.

İntihar ve çeteleşme sorunlarının sadece toplumumuzun değil, tüm Londra genelinde büyük bir sorun olduğunu kaydeden konuşmacılar, özellikle intiharın psikolojik ve sosyolojik boyutlarından bahsetti.

İngiltere genelinde 2017 yılında 5 bin 821 intihar olayı meydana gelirken, bu intiharların büyük çoğunluğu Londra’da meydana geldi. Toplumumuzda da özellikle son dönemlerde artan intihar sorununun çeteleşmeyle yakından bağlantısı olabileceği ortaya konulurken, toplumdaki gençlerin çetelerden ve yasadışı olaylardan uzak tutulması amacıyla, yapılması gereken planların ortaya konulması gerektiği kaydedildi.

Halk toplantısında gençlerin intihar ve çeteleşme olaylarından uzak tutulması amacıyla toplumla bilgi alışverişi yapılması ve izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla Enfield, Hackney, Haringey gibi Londra’da özellikle toplum üyelerinin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde, bölge komiteleri oluşturularak halkın aktif olarak katılacağı planlamalar yapılacağı vurgulandı.