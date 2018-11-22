Kariyer Günü, Londra’da gerçekleşecek

+1 TÜRKİYE’NİN uzun süredir beklenen ikinci Kariyer Günü’nü 1 Aralık 2018 Cumartesi günü gerçekleştiriyor.

Konusunda uzman Avukat ve Mali Müşavir ile işlerini Ankara Antlaşması ile kurmuş ve başarı ile yürütmekte olan iş insanlarının katılacağı panelde, İngiltere’de şirket şekilleri, iş kurmanın hukuksal ve mali yükümlülükleri, Ankara Antlaşması konusunda son durum ve diğer oturum vizeleri ele alınacak. Kendileri bu süreçten geçmiş konuşmacılar da deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

BİRİNCİ KARİYER GÜNÜ OLAĞANÜSTÜ KATILIM VE BEĞENİ ALMIŞTI

+1 Türkiye’nin ilk Kariyer Günü, 21 Nisan 2018 günü Regent’s University London’da gerçekleşmişti. Katılımcılarını İngiltere’deki akademik, medya, hukuk ve ticaret sektörlerindeki başarılı isimlerle buluşturan ve mükemmel bir “networking” ortamı sağlayan toplantı, katılanlar tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştı. Konuşmacılar, iş ve eğitim dünyasındaki başarıların sırlarını, CV ve iş görüşmeleri için ise kritik tavsiyeler paylaşmışlardı.

UZMAN KONUŞMACILAR KATILIMCILARA EŞSİZ BİR FIRSAT SUNACAK

+1 Türkiye Kariyer Günleri koordinatörü Suna Akartuna, 1. Kariyer Günü’nün büyük beğeni toplaması ve Türk toplumunun genç girişimcilerinden gelen yoğun talep nedeniyle ikincisini düzenleme kararını aldıklarını açıkladı.

Akartuna, etkinliğin amacının “yakın zamanda Türkiye’den göç etmiş olanlar ile öğrenciliği sonrasında İngiltere’de kalmayı planlayanların geleceğine katkıda bulunmak” olduğunu belirtti. Akartuna, birinci elden bilgi alma ve “networking” imkanı sunan bu etkinliğin kaçırılmayacak bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Hilton London, Angel Islington, 53 Upper St, London N1 0UY adresinde 1 Aralık tarihinde saat 14.00’da başlayacak olan etkinlik biletleri ücretli olup, isteyenler info@arti1turkiye.org veya 07834952690 numaralı telefondan bilgi alabilir.