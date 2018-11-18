Binlerce çevreciden 5 köprüde sivil itaatsizlik eylemi İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) çevre hareketinin düzenlediği protestolarda, kentin beş ana köprüsü saatlerce trafiğe kapatıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) çevre hareketinin düzenlediği protestolarda, kentin beş ana köprüsü saatlerce trafiğe kapatıldı.

Cumartesi gün İngiltere hükümetine iklim değişikliğine karşı acilen çalışmalarını hızlandırması çağrısında bulunan göstericiler, sabah saatlerinden itibaren Southwark, Blackfriars, Waterloo, Westminster ve Lambeth köprülerine doluşmaya başladı.

Extinction Rebellion’i organize eden yetkililer, 6 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu.

Londra polisi, protestolarda “tedbir amaçlı” 70’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Guardian gazetesi, gösterileri ülkede “son on yıldır görülen en büyük barışçıl sivil itaatsizlik eylemi” olarak niteledi. (BBCTÜRKÇE)