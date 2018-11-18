Türkiye, küme düştü

UEFA Uluslar Ligi B Klasmanı Grup 2’de milli takımımız, sahasında İsveç’e Granqvist’in penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu.

Milli Takımımız, bu sonuçla Avrupa Uluslar C Ligi’ne düştü. Rusya’ya iki maçta da yenilen, İsveç’i rakip sahada mağlup edip, son 90 dakikada Konya’daki maçta kaybeden Türk Milli Takımı, grubunda üç puanla son sırayı alıp C Ligi’ne düşmüş oldu. (FANATİK.COM)