İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nde kermese davet İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), geleneksel olarak her yıl düzenlediği kermesi 23 Kasım Cuma günü gerçekleştireceğini duyurdu

İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), geleneksel olarak her yıl düzenlediği kermesi 23 Kasım Cuma günü gerçekleştireceğini duyurdu.

23 Kasım Cuma günü, saat 11.00 – 15.00 saatleri arasınds gerçekleşecek olan kermeste, dernek üyelerinin büyük bir özveri ile hazırladıkları el işleri beğeniye sunulacak.

Derneğin Turnpike Lane’deki lokalinde düzenlenecek olan kermeste, dernek üyelerin hazırladıkları el emeği göz nuru birbirinden güzel eserleri katılımcılara tanıtılacak.

Her hafta içi belirli günler arasında düzenlenen nakış ve el işleri günlerinde özveriyle hazırlanan el işlerinin sergilenip satışa sunulacağı kermeste, üyeler tarafından hazırlanan tarhana çorbası, dolmalar, patates salatası, baklava, bulgur köftesi, zeytinli, hellimli, golifa ve daha birçok çeşitli Kıbrıslı Türk yemekleri ve tatlıları sunulacak.

Dernek Başkanı Ayşe İbrahim herkesi kermese katılmaya ve destek olmaya davet etti, İbrahim şu ifadeyi kullandı:

“TWPA olarak, geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz kermese herkesin katılmasını bekliyoruz. Böylesi etkinlikler toplumsal dayanışmaya güçlendirecek. Ayrıca, el emeğine katkı sunulacak.”