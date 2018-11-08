Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, temaslara başladı Kıbrıs Türk Gençlik Birliği 21 Ekim’den itibaren faal olarak çalışmaya başladı.

KIBRIS Türk toplumu olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, İngiltere’de doğup büyüyen ve Kıbrıs’tan okumak veya yaşamak için İngiltere’ye gelen Kıbrıslı Türk gençler tarafından kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği 21 Ekim’den itibaren faal olarak çalışmaya başladı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği yönetim kurulu üyeleri 6 kişiden oluştu. Birliğin Başkanlığını Nafiya Horozoğlu üstlenirken, Mustafa Aşık, Bayram Çubuk, Tolga Özküm, Yaren Kuruovalı ve Bertunç Bayramoğlu yönetim kurulunda yer aldı.

Birliğin kurulmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 100’lerce genç kitleye ulaştı. Birlik, yurt dışında bulunan Kıbrıslı Türk gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretebilmek için gerekli çalışmalara ve temaslara başladı.

KTGB, OYA TUNCALI’YI ZİYARET ETTİ

2 Kasım Cuma günü, KTGB yönetim kurulu üyeleri KKTC Londra Temsilci Oya Tuncalı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yönetim kurulu üyeleri, KTGB’nin misyonu ve çalışmaları hakkında Tuncalı’ya bilgi vererek, görüşlerini aldı.

Başkan Nafiya Horozoğlu, temel hedeflerinden birinin de diasporada yaşayan toplumları kenetlemek amacı ile birlik ve beraberlik içerisinde gençleri buluşturmak olduğunu dile getirdi.

Bunlara ek olarak bir diğer amaçlarının İngiltere’de ikamet eden gençleri, KKTC’yi daha sık ziyaret etmeleri için teşvik etmek ve ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Horozoğlu, bu vesileyle, Kıbrıslı Türk gençlerin asimilasyonunu önlemek için gerekeni yapacaklarını da ifade etti.

GALLER ZİYARETİ GERÇEKLEŞECEK

Galler’deki Kıbrıslı Türk gençlerle temaslarının olduğunu ve orada yaklaşık 30 Kıbrıslı Türk genç olduğunu öğrendiklerini anlatan Horozoğlu, Aralık ayında bu gençlerle tanışma amacıyla Galler’e ziyaret gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Tuncalı, gençlere böylesi girişimden dolayı başarılar diledi ve her daim destek olacağını vurguladı. Ayrıca, Galler ziyaretine eşlik etmek istediğini belirtti.

FAALİYETLER İÇİN GENÇLERDEN GÖRÜŞ ALINDI

Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından her Cumartesi günü gerçekleşen Gençler Ligi’ni, ziyaret eden KTGB, gençlerle sohbet etti ve ilerde düzenleyeceği faaliyetler için gençlerin görüşlerini aldı.

KTGB, “sanatsal, kültürel, spor ve akademik alanlarda faaliyetler düzenleyip öğrencilere ilgi duydukları alanda katkı koyma şansını yaratacağız. Tecrübeli halk danslar öğretmeniz Ahmet Havalı ile temasımız oldu ve gençlerden oluşan folklor ekibi kurmak için çalışmalara başladık” şeklinde açıklamada bulundu.

İngiltere’de yaşayan ve Türkçe konuşan gençlerin birçok sorunlarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Horozoğlu, bu sorunlar arasında en önemlilerinden birinin kötü ve zararlı alışkanlıklar olduğunu söyledi.

KTGB, Hollanda’da VU Amsterdam Üniversitesi ve İngiltere’de Queen Mary Londra Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi Klinik Psikolog olan Özlem Eylem ile bu konu hakkında özellikle de Kıbrıslı Türk gençlere yönelik bir çalışmaları olacağını ve gençler için neler yapabileceklerini konuşacaklarını bildirdi.

ATAOĞLU, KTGB İLE BİR ARAYA GELDİ

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 3 Kasım Cumartesi akşamı, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ile görüşerek, gençlerin fikir ve düşüncelerini dinledi.

Bakan Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin kurulmasında öncülük eden gençleri kutlarken, yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler arasında köprü kurup, ortak çalışmalar gerçekleştirmek ve İngiltere’de ikamet eden gençleri, Kuzey Kıbrıs’ı daha sık ziyaret etmesi ve bağlarını güçlendirmek üzere Bakan’a öneriler sunuldu.

Görüşmenin ardından Ataoğlu, KTGB’ye Lefkara işi hediyesini takdim etti.