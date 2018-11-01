Alevi Gençler Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Şöleninde buluştu

İNGİLTERE Alevi Gençler Birliği’nin düzenlediği Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Gençlik Şöleni geçtiğimiz Cumartesi akşamı, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleşti.

Bu yıl düzenlenen gençlik şöleni 27 Ekim Cumartesi günü Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan Cemevi’nde gençlerin ve onları yalnız bırakmayan büyüklerinin katılımı ile düzenlendi.

İngiltere Alevi Gençler Birliği’nin düzenlediği Hünkar Hace Bektaş-i Veli Gençlik Şenliği’nde, ‘O Ses Türkiye’nin sevilen yarışmacılardan Grup Zemheri ve Anatolian Collective gecede sahne aldı.

İngiltere Alevi Merkezi ve Cem Evi’nde gerçekleşen Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Gençlik Şöleni, İngiltere’de yaşayan Alevi gençliğinin bir araya gelmesine vesile oldu.

Etkinlikte sahne alan sanatçılar ve gençler, coşkulu ve keyifli anlar yaşadı.