Cemevi’nde ‘Aşure Lokması’ dağıtıldı LONDRA’DA yaşayan yüzlerce alevi Wood Green’de bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde ‘Aşure Günü’ dolayısıyla bir araya geldi.

LONDRA’DA yaşayan yüzlerce alevi Wood Green’de bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde ‘Aşure Günü’ dolayısıyla bir araya geldi.

Kerbela Katliamı’nın 1338. Yıldönümü İngiltere Cemevi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Aşure günüyle anıldı. İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bir araya gelerek hazırladığı Aşure çorbası 23 Eylül 2018 Pazar günü Wood Green Cemevi’nde yüzlerce kişiye ikram edildi. Hazırlanan yaklaşık 2 ton aşure, programa katılanlara ikram edildi.

Muharrem Matem oruçlarının tutulmasının ardından İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi tarafından düzenlenen Aşure Günü programında, yakılan çerağlar ve okunan gülbankların ardından program sona erdi.

Programa, Haringey Milletvekili Catherine West, Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock, Belediye Meclis Üyeleri Peray Ahmet, Makbule Güneş, Erdal Doğan, Isidoros Diakides, Enfield Belediyesi Meclis Üyeleri Güney Doğan, Hüseyin Işık Akpınar, Mustafa Çetinkaya, Sabri Özaydın ve Sinan Boztaş, İAKM- Cemevi Başkan Hüseyin Üzüm, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Ateş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli, Alevi dedeleri Erdoğan Sezer ve Baki Düzgün etkinlikte yer aldı.

Katılımcılar arasında İAKM- Cemevi Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Baykal Sürük, Genel Sekreter Savaş Hurman, eski başkanlardan Hüseyin Çiftçi, avukat Birgül Erbil, çok sayıda yöre derneği yöneticisi, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Aşure Günü ile ilgili İAKM-Cemevi Başkanı Hüseyin Üzüm, “Matem Ayı süresince oruç tu­tan cümle canların oruçları kabul olsun. Kerbela bize zalimin değil mazlumun yanında, Hakk’ın yanında, insani değerlerin yanında durmayı öğretti. Muharrem orucu biz Aleviler için Adem peygamber­den başlayarak bütün peygamberle­rin yerine getirdikleri bir ibadettir. Bunun yanı sıra başta Hz. Hüseyin olmak üzere On İki İmamların şaha­detlerinden dolayı aynı zamanda bir yastır. Bundan dolayıdır ki Muhar­rem orucunun diğer bir adı da Yass-ı Matemdir. Muharrem Ayı boyunca İAKM-Cemevi’ni yalnız bırakmayan ve bugün yine aşure lokmalarını birlikte paylaştığımız tüm köy ve yöre derneklerine çok teşekkür edi­yoruz. Birliğimizin ve bütünlüğümü­zün daim olmasını diliyorum” dedi.

ALEVİLİKTE AŞURE GÜNÜ NEDİR?

İmam Hüseyin’in Kerbela çölünde şehit edilmesiyle Muharrem Orucu Aleviler için aynı zamanda bir Matem Orucu da olmuştur. Bununla beraber aşure çorbasınında Aleviler için anlam ve önemi diğer toplumlardan farklı olmuştur.

Hz. Hüseyin, Kerbala da şehit edilmeden önce Muharrem ayında tutulan oruçtan sonra pişirilen aşure çorbası bir şenlik havasında yapılıp paylaşılıyordu. İmam Hüseyin’in şahadetinden sonraki tarihlerden itibaren ise, aşure çorbası şenlik havasından uzak bir şekilde başta Kerbela şehitleri ve 12 imamlar olmak üzere bu yolda canlarını veren bütün şehitlerin anılarına bağlılığın bir gereği olarak pişirilip dağıtıldı. Günümüzde de bu şekilde yerine getiriliyor.

Kaynak: www.alevitentum.de