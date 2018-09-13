Glasgow AKM ve Cemevi’nde yeni yönetim dönemi

10. Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Genel Kurulu yapıldı.

2 saat önce
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  1. Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Genel Kurulu yapıldı.

Londra’dan sonra Britanya da ilk kurulan AKM ve Cemevi Olan Glasgow AKM ve Cemevi’nin 10. Kongresi coşkulu ve heyecanla tamamlandı.

Geçtiğimiz Pazar günü 9.9.18 tarihinde yapılan kongreye çok sayıda üye destek verdi.

Ayrıca uzaklardan gelerek kongreye destek veren Britanya Alevi Federasyonu başkanı İsrafil Erbil, Orta Britanya temsilcisi İsmail Aslan ve Müslüm dalkılıç, Edinburgh AKM ve Cemevi başkanı Lütfi Erguven ve İlyas Armut, Eğitimden Hasan Bölücek ve Zafer Çoban genel kurul heyecanı ve mutluluğunu paylaştılar.

Yeni yönetimde görev alan isimler ise şöyle:

Yönetim kurulu

Ali Polat

Aynur Akel

Pınar Aksu

Yeter Ceren

Songül Taş

Ali Kaya

Denetleme

Nasır Tezcan

Ercan Kaya

Ali Erik

Disiplin

Zekiye Polat

Doğan Kaya

Songül Küpeli

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