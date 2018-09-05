Türk genç, adam öldürmek suçundan tutuklandı OTUZ dört yaşındaki Daniel Frederick, 8 Ocak’ta Londra’nın kuzeyinde bulunan Stoke Newington bölgesinde bir grup genç tarafından saldırıya uğrayıp defalarca bıçaklanmıştı.





OTUZ dört yaşındaki Daniel Frederick, 8 Ocak’ta Londra’nın kuzeyinde bulunan Stoke Newington bölgesinde bir grup genç tarafından saldırıya uğrayıp bıçaklanmıştı.

Bir grup genç tarafından defalarca bıçaklanan Daniel Frederick’in, Stoke Newington’da hamile eşi ile birlikte hastane randevusundan eve dönerken saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tutuklanan beş gençten biri olan 18 yaşındaki Türk genç Yiğiter Gök ve 17 yaşındaki diğer genç, ‘adam öldürmek suçundan’ dolayı suçlu bulundu.

Diğer zanlılardan birisi olan Hackney’den 19 yaşındaki Kacper Karasinski ve bir diğeri 17 yaşındaki bir çocuk da ‘cinayet girişiminden’ dolayı suçlu bulundu. Bazı nedenlerden dolayı ismi açıklanmayan bir gencin de Frederick’in cinayetinden suçlu bulunduğu açıklandı.

Savcı Allison Hunter, Frederick’in ‘kasıtlı, acımasız ve şiddetli bir saldırı’ sonucunda öldürüldüğünü söylendi.

Yaşanan cinayet sonrasında aylar sonra yakalanan beş sanığın dördünün cinayetin ardından Londra’dan ayrıldığı belirtildi. Karasinski’nin, ertesi gün Oslo’ya bir uçuş rezervasyonu yaptırdığı polis tarafından açıklanırken, Yiğiter Gök’ün ise olaydan sonra feribotla Fransa’ya ve Türkiye’ye gittiği belirtildi.

Metropolitan Polisi ‘Cinayeti ve Binbaşı Suç Komutanlığı’ndan kıdemli soruşturma görevlisi olan Paul Considine konuyla ilgili şöyle açıklamada bulundu:

“Bu, Daniel’in hiçbir şansı olmadığı, acımasız, şiddet ve kışkırtıcı bir saldırıydı. Kendisini savunmak için hiçbir fırsat verilmedi. Arkasından gelerek kendisini korkaklıkla bıçaklayan saldırganlar sonucunda şaşırmıştı.

Beş davalının hepsi kendilerini gizledi ve silahlandırdı ve Daniel’e acımasız bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının tek bir sonucu olacağını, çok ciddi yaralanmaların veya ölümlerin meydana gelebileceğini biliyorlardı.

Daniel’ın saldırganları tarafından rastgele hedef alınması nedeni, bu olayda daha karmaşık bir soruşturma yapılmasına neden oldu. Ekibim delilleri titizlikle bir araya getirdi ve ölümden sorumlu olanları tutukladı ve suçladı. Jürinin sanıkları mahkum etmesi nedeniyle, Daniel’in ailesine küçük bir rahatlık sağladığını umuyorum.”