Tottenham Park Mezarlığı Lordlar Kamarasında konuşuldu

LONDRA’DA yaşayan başta Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı Lordlar Kamarasında gündeme getirildi.

Barones Meral Hüseyin Ece tarafından Lordlar Kamarası’na taşınan Tottenham Park Mezarlığı ve diğer özel mezarlıklar hakkında kanunların yeniden incelenmesi talep edildi.

Kamarada söz alan Barones Ece, kendi ailesinin de defnedildiği ve üyesi olduğu Tottenham Park Yardım Vakfı adına bu konuyu gündeme getirdiğini belirterek, “Bakan, özel mezarlık alanlarının yasada düzenlenmemiş olduğunun ve sadece kurallara göre gevşek bir şekilde yönetildiklerinin farkında mı? Dahası söz konusu mezarlıkların kaderlerine terk edildiklerini, bakım gereklilikleri sorunlarını, yasadışı mezar yerleri açıldığını, Viktorya dönemine ait bir kilisenin harabeye dönüştüğünü, bu yerlerin sahiplerinin inisiyatifine bırakıldığını biliyor mu? Yerel yönetimler, polis veya bir icra organının bu konudaki yetkisi azdır. Hükümet, bu mezar alanlarının İskoçya’da olduğu gibi tüzük tarafından düzenlendiğinden ve bu skandalın sona ermesinden emin olmak için harekete geçecek mi?” diye sordu.

Ardından söz alan Lord Keen, “Asil Baroness’in İngiltere’deki özel gömü alanlarının sınırlı düzenlenmesi hakkındaki gözlemlerini tamamen kabul ediyorum. Bu nedenle, Hukuk Komisyonu’nun bu meseleyi ele alma amaçlı bir projeye sahip olması gerektiğine karar verdik. Mevcut düzenleme, 1852 ve 1857 yılları arasındaki bir dizi tüzüğe geri dönmekte ve günümüzde sınırlı bir kullanıma sahiptir. Enfield Belediyesi, asil Barones tarafından atıfta bulunulan mezarlıkta bildirilen sağlık ve güvenlik endişeleri üzerinde hareket etti ve belediye müfettişleri tarafından yapılan bir denetlemenin ardından, sahada gerekli geçici onarım çalışmaları yapılabilmesi için geçici bir kapatma bildirimi yapıldı.” dedi.

Ardından söz alan Lord Tomas, “Hükümetin yeni gömülme yapmak için cenazelerin kazılmasına izin veren bu Victorian defin eylemleri altında ruhsat verilmesine dair politikası nedir? Bir insan kalıntısı çıkmadan önce ne kadar gömülmelidir? Kaç tane lisans verildi ve herhangi bir kovuşturma var mı?” diye sordu.

Yeniden söz alan Lord Keen, bu soruyu “Özel mezarlıklarla ilgili olarak, bir cenazenin mezarlıktan çıkarılması, bu türden bir çıkarma için yasal bir rızası olmadıkça, 1857 tarihli Mezar Yasası’nın 25 (1) Bölümü uyarınca bir suçtur.” diye cevap verdi.