Payroll as You Go finans öncülerinin bir araya geldiği fuara katıldı

FİNANS yönetiminde profesyonel hizmet sunan Payroll as You Go, finans sektörünün öncülerinin buluştuğu 2019 Business Show’a katıldı.

Her işletmenin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış profesyonel bir hizmet sunnan Payroll as You Go, bir bordro yani maaş yönetim sistemidir.

Bu yıl 42’ncisi düzenlenen Business Show’a katılan Payroll as You Go yöneticileri ve ekip üyeleri, deneyim ve uzmanlıklarını sergileyerek büyük bir ilginin odağı oldu. Çarşamba günü başlayan ve bugün de devam edecek olan fuar ExCel London’da ücretsiz giriş şeklinde gerçekleşiyor.

Ekip adına açıklama yapan sözcü, Payroll as You Go hakkında “İşinizi bir üst seviyeye çıkarmak için en son yenilikler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmek için ideal bir program.” dedi.

Fuar boyunca birçok motivasyon ve eğitim konuşmacısı katılımcılara seslenecek. Bu konuşmacılardan biri de Payroll as You Go yöneticilerinden Enver Kannur olacak. Kannur konuşmasında işyerinde dijitalleşmeyi ve dijitalleşme sistemine geçerken işletmelerin ihtiyaç duydukları değişiklikleri anlamalarına yardımcı olacak empati ve duygusal zeka hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Payroll as You Go standında firmanın Kuzey Kıbrıs’taki çözüm ortağı Kredo Accounting & Consulting firmasından Evren Erk de yerini alarak, uluslararası mali çözümler üretme konusunda destek veriyor.

Payroll as You Go çözümlerinin size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, ExCel London Fuar Merkezindeki ücretsiz etkinliğe giderek stantlarını ziyaret edebilir veya info@payrollasyougo.com eposta adresine yazabilir ya da 0203 725 5911 numaralı telefondan kendilerine ulaşabilirsiniz.