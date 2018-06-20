Karadeniz Londra’da yaşayan Türkleri kucakladı

LONDRA’NIN güzide kuruluşlarından biri olan Happydays Londra’da yaşayan ve Kıbrıs’tan da büyük ilgi ile rağbet gören turlarından birini Limasollular Derneğinin dokunuşları ile yasama geçirdi.

30 Mayıs – 9 Haziran Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’ya Londra’dan bir güzel renk taşıyan güzel yürekler Amasya, Ardahan, Trabzon, Safranbolu, Çorum, Ayder Yaylası, Hopa, Rize, Kars, Artvin, Sivas, Erzurum ve sınırları aşarak Gürcistan’ın başkenti Batum’a kadar uzandı. Oralardan zevkle mutlulukla geçerek, o güzelim yerlerin tadına baktı.

Türkiye’yi adım adım, nefes nefes gezmeyi görmeyi yaşamak, tatmak işte böyle olurmuş dedirten bu tur için ne söylenir ne paylaşılırsa az olur.

Bu turun en büyük özellikleri olan doğa ve tarihi yerlerin dışından yöresel tadımlar ve olmazsa olmaz aşıklar Ferhat ile Şirin, Ali ve Nino’nun yaşadıkları yerleri görüp hikayelerini dinlemek katılımcılara büyük haz verdi.

Turun sonunda Ulu Önder Atatürk de unutulmadı tabii ki. Farklılığının özeliğini taşıyan türün sonunda ender fakat fark edilir bir güzellikle ve askeri bir törenle Atatürk için Anıt Kabir’de saygı duruşu gerçekleştirilip, Limasollular Derneği adına çelenk konulması herkesin duygulu anılar yaşamasına neden oldu.

ARİFE RETVAN ANIT KABİR DEFTERİNE YAZDI

Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkler adına Anıt Kabir anı defterine yazdı.

Retvan şu sözleri kağıda döktü:

“Eşsiz Atam, Londra’dan gönlümüz seninle sevginle dolu olarak geldik. Sana Londra’da yaşayan tüm Türklerin sevgisini getirdik. Huzurunda saygı ile eğilir, senin izinde yürüdüğümüzü bilmeni isteriz. Dünyanın neresinde olursak olalım sen bize ışıksın. Kabrinde rahat uyu Atam!”

SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN

Başarılı geçen turun ardından açıklama yapan Happydays yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

“Bir daha mı? Belki! Böylesi bir organize zor ama benzeri olabilir. Her sürprize hazırlıklı olmak gerekir. Güzel dostluklara kucak açan ve olanak sağlayan Happydays turlarında yeniden buluşmak ve güzellikleri yaşamak için biz hazırız. Siz de hazır mısınız?

Happydays ailesi olarak farklı, güzel ve özel bir tura imza attık. Ekibimiz adına turumuza katılan herkese ve özellikle basına bizlere verdikleri destek için teşekkür ederiz.”

341 Green Lanes, Harringay, N4 1DZ, London adresinde yer alan Happy Days Holiday’i ziyaret edebilir ya da 0208 800 3836 numarasından uzman ekiple iletişime geçebilirsiniz.

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