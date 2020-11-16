TTFF, özel davetle Türkiye Milli maçını izledi

2 hours önce
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İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetimi özel davetle İstanbul’da Türkiye Milli maçını izledi.

TTFF Başkanı Osman Ercen, TTFF Disiplin Sekreteri Mehmet Nasifoğulları ve Yönetim Kurul Üyesi Hayri Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetiyle Türkiye Rusya maçını izledi.

TTFF Başkanı Osman Ercen, “Rusya’yı 3-2 yenen ve iyi bir futbolla sahadan galip ayrıldı A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ederim. Başta Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş olmak üzere tüm teknik heyeti ve futbolcuları yürekten kutlat, bizleri davet eden Türkiye Futbol Federasyonu’na teşekkür ederim” diye konuştu.

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