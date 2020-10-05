Tottenham, deplasmanda Manchester United’ı 6-1 mağlup etti
İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi Tottenham, 6-1’lik skorla kazandı.
Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes’in penaltı golüyle öne geçti. Bu gol sonrası adeta Tottenham’ın gol fırtınası başladı. 4. dakikada Tanguy Ndombele skoru eşitledi. 7. dakikada Heung-Min Son takımını öne geçirdi.
Manchester United’da Anthony Martial 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Harry Kane, 30’da farkı ikiye çıkardı. Heung-Min Son, 37. dakikada ilk yarının skorunu ilan etti.