Tottenham, deplasmanda Manchester United’ı 6-1 mağlup etti

24 mins önce
0 40 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford’da oynanan mücadeleyi Tottenham, 6-1’lik skorla kazandı.

Manchester United, 2. dakikada Bruno Fernandes’in penaltı golüyle öne geçti. Bu gol sonrası adeta Tottenham’ın gol fırtınası başladı. 4. dakikada Tanguy Ndombele skoru eşitledi. 7. dakikada Heung-Min Son takımını öne geçirdi.

Manchester United’da Anthony Martial 28. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Harry Kane, 30’da farkı ikiye çıkardı. Heung-Min Son, 37. dakikada ilk yarının skorunu ilan etti.

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