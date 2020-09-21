Cengiz ve Çağlar Leicester City’de buluştu

İtalya Serie A ekibi Roma’nın formasını giyen Cengiz Ünder için beklenen oldu. Milli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin yolunu tuttu.

Roma ile Leicester arasında yapılan anlaşma gereği 3 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma bedeli ile Premier Lig’e adım atan Cengiz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından imzayı atacak. Roma’da FIFA onaylı Villa Stuart Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki yıldız, Ada ekibiyle 1+3 yıllık anlaşma yaptı.

Her yıl 100 bin artacak

Cengiz Ünder, ilk sezon için 3 milyon Euro kazanacak. Milli futbolcunun maaşı, kendisi için opsiyonun kullanılması halinde her yıl 100 bin Euro artış gösterecek. Çağlar Söyüncü ile yeniden takım arkadaşı olan Cengiz’in yarın Premier Lig’de oynanacak Leicester-Burnley maçına yetişip yetişmeyeceği netlik kazanmadı.

Çağlar ve Cengiz çocukluk arkadaşı!

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en iyi isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in yolu bir kez daha kesişti. Çocukluktan bu yana arkadaş olan ikili, ilk olarak bundan tam 8 sene önce Bucaspor altyapısında forma giyiyordu. Dostlukları hiç bitmeyen iki yıldız, sonrasında ise Altınordu’da birlikte görev yaptı. Çağlar, 2016’da Freiburg’un, Cengiz ise Başakşehir’in yolunu tuttu. Ancak iki futbolcu 4 yıl aradan sonra aynı takımda buluştu.