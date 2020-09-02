Lionel Messi Manchester City’nin teklifini kabul etti

6 hours önce
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Lionel Messi Manchester City’nin transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız yaklaşık 5 seneyi kapsayan ve 700 milyon euro değere sahip kontrat teklifine ‘Evet’ dedi.

Bu anlaşmayla birlikte Messi, tarihin en çok kazanan sporcusu olacak. Fanatik’in gün içinde de aktardığı gibi Arjantinli yıldız önce 3 sezon Manchester City’de oynayacak, daha sonra ise City Football Group’un ABD MLS Ligi takımlarından New York City’e gidecek. Messi 2 sene de burada futbol oynayacak.

6 kez Ballon d’Or sahibi olan oyuncunun babası Jorge Messi de yarından itibaren Barcelona’yla ayrılık görüşmelerine resmen başlayacak. Barcelona Kulübü oyuncusuna 2 yıllık sözleşme getirme planı yapmıştı ancak bu haberden önce de Messi’nin Barça’dan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.

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