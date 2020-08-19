İspanyol futbolunda deprem

45 mins önce
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Koronavirüs süreci sonrasında Devler Ligi’nde oynanan maçlarda milyonlarca futbolsever, tarihi anlara tanıklık etti. Ancak yaşanan bu gelişmeler, Avrupa futbolundaki bazı devleri köklü değişiklikler yapmaya zorladı.

Bu anlamda ilk olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona, Alman ekibi Bayern Münih’e karşı 8-2’lik bir yenilgi alarak büyük bir hezimete uğradı. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Quique Setien’in görevine son verildi. Takımdaki oyuncuların neredeyse tamamı satılığa çıkardı.

Hedefleri çok farklı

En kötü haber ise Lionel Messi’den geldi. Arjantinli süperstar, ayrılma isteğini yönetime iletince işler çığrından çıktı. Bir isyan da Manchester City’den…Pep Guardiola yönetiminde önceki senelerde rekorlar kırılarak alınan şampiyonluklar bir türlü fayda etmedi. Çünkü Katar sermayesinde bulunan Mavililer’in hedefi çok daha farklı… Şampiyonlar Ligi kupasını isteyen Manchester ekibi, 4 sene içerisinde transfere yaklaşık olarak 1.5 milyar Euro harcadı.

Sonuçlar facia oldu

Ancak 1 numaralı kupa bir türlü kaldırılamadı. Son olarak Lyon karşısında çeyrek finalde alınan 3-1’lik yenilgi Guardiola için büyük bir faciaydı. İngiliz basını The Sun, idareciler tarafından alınan ortak karar doğrultusunda Katalan teknik adamın görevine son verileceğini yazdı.

Erken seçim yapılacak

Barcelona’dan yapılan açıklamada 15 Mart 2021’de erken seçim düzenleneceği belirtildi. Katalan ekibinde teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman’ın getiriliyor

Messi için Manchester City devrede. Ancak bir diğer ihtimal de Juventus. Futbolseverlerin hayalini süsleyen, “Messi- Ronaldo birlikte oynar mı” sorusu bu sezon düşük bir ihtimal de olsa gerçek olabilir. Pep Guardiola için önümüzdeki günlerde karar verilecek. Ancak durum hiç iç açıcı değil. Bu yüzden yerine son olarak Tottenham’ı çalıştıran Mauricio Pochettino düşünülüyor.

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