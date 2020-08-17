John Obi Mikel Stoke City’de

Geçen sezona Trabzonspor’da başlayan ve koronavirüs pandemisi başladığı zaman takımdan ayrılan John Obi Mikel, Championship ekiplerinden Stoke City ile anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu yeni kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı.