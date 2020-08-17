John Obi Mikel Stoke City’de

9 hours önce
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John Mikel Obi

Geçen sezona Trabzonspor’da başlayan ve koronavirüs pandemisi başladığı zaman takımdan ayrılan John Obi Mikel, Championship ekiplerinden Stoke City ile anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu yeni kulübü ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Stoke City teknik direktörü Michael O’Neill’ın görüştüğü Obi Mikel ile gelecek sezon Premier Lig’e yükselmek için takımda ihtiyacı olduğunu belirtip ikna ettiği öğrenildi. Obi Mikel, daha önce uzun yıllar Chelsea forması giymişti
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