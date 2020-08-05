TTFF’den, Karlıovalı depremzede ailelere destek

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) depremzede ailelere kuru gıda yardımımında bulundu.

14 Haziran 2020 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçeside 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kerpiçten yapılan birçok ev depremden zara görmüş aileler zor durumda kalmıştı. TTFF başkanı Osman Ercen önderliğinde depremde zarar gören ailelere destek olmak amaçı ile 1900 kilo kuru gıda yardımı dağıttı.

Bayramın birinci gününde kolilere yerleştirilen yardım paketlerini federasyon adına Hayri Kartal teslim etti.