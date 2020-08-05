TTFF’den, Karlıovalı depremzede ailelere destek

20 hours önce
0 66 Bir dakikadan az

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) depremzede ailelere kuru gıda yardımımında bulundu.

14 Haziran 2020 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçeside 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kerpiçten yapılan birçok ev depremden zara görmüş aileler zor durumda kalmıştı. TTFF başkanı Osman Ercen önderliğinde depremde zarar gören ailelere destek olmak amaçı ile 1900 kilo kuru gıda yardımı dağıttı.

Bayramın birinci gününde kolilere yerleştirilen yardım paketlerini federasyon adına Hayri Kartal teslim etti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
54

TTFF Başkanı Ercen, İstanbul’da bir dizi temas gerçekleştirdi

2 weeks önce
20

TTFF’s recently elected committee members visit TRNC London Representative

4 weeks önce
77

TTFF’nin yeni yönetim kurulu belirlendi

28 June 2020
355

TTFF’in yeni Başkanı Osman Ercen

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.