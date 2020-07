Jan Vertonghen Tottenham’dan ayrıldı

Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, “Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı.” ifadelerini kullandı.

Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

Thank you for all the support over the years. You’ve been amazing. We had many unbelievable memories but for now, it’s goodbye. 💙#COYS pic.twitter.com/XrEjBaWb2C

