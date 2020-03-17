UEFA, Avrupa Şampiyonasını 2021 yazına erteledi

2 days önce
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UEFA, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Haziran ayında düzenleyeceği EURO 2020’yi 2021 yılına erteledi

Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

Türkiye’nin de yer alacağı Euro 2020’de maçların 12 farklı ülkede oynanacak olması virüsün kitleler arasındaki dolaşımını küresel anlamda daha da yayılmasını sağlayabileceği öngörülüyordu.

UEFA, yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri üye ülke federasyonlarının telekonferansla katıldığı bir toplantıyla bugün masaya yatırıyor. Toplantıdan EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleriyle ilgili önemli kararların çıkması bekleniyor.

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