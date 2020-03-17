İngiltere’deki Kıbrıslı Türk öğrenciler ve vatandaşlar için Cuma ve Cumartesi Charter uçuş

Bugün Bakanlar Kurulu kararlarını açıklayan Başbakan Yrd. Özersay, özellikle İngiltere'deki KKTC vatandaşı öğrenciler için Cuma ve büyük ihtimalle Cumartesi 2 charter sefer düzenleneceğini açıkladı.

2 days önce
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İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler için Charter uçuş ayarlandığını belirten Cyprus Premier Müdürü Kemal Kenan , Cuma günü öğrencilerin adaya geleceği ve tümünün de bir otelde 14 gün gözetim altına alınacağını kaydetti.

‘Yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için bir karantina oteli ayarladık’

Tatar, İngiltere’den Charter uçuş ile adaya dönecek öğrenciler için bir otel ayarlandığını herkesin içinin rahat olması gerektiğini söyledi.

En az 160 kişinin bu uçuşta yer almak için kendileriyle temas kurduğunu kaydetti.

İngiltere’de bulunan öğrencilerin ve digerKKTC vatandaşlarnın daha detaylı bilgi için 0208 343 8882 nolu telefondan Cyprus Premier’a ulaşabilirler.

Bugün Bakanlar Kurulu kararlarını açıklayan Başbakan Yrd. Özersay, özellikle İngiltere’deki KKTC vatandaşı öğrenciler için Cuma ve büyük ihtimalle Cumartesi 2 charter sefer düzenleneceğini açıkladı.

Özersay,  ilk uçağın orada öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin adaya getirilmesi için kullanılacağını diğerinin ise geçici süreliğine gidenler için olacağını söyledi.

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