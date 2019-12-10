Mehmetçik adını yarı finale yazdırdı
London Challenge Trophy kupasında Trabzonspor ile çeyrek final maçına çıkan Mehmetçik, 3-2’lik skorla adını yarı finale yazdırdı.
Kıyasıya geçen mücadelenin ilk yarısında Sean’ın attığı golle öne geçen Mehmetçik, ilk yarı bitmeden Trabzonspor’un attığı golle devreyi 1-1 tamamladı. İlk yarıda penaltı kazanan Trabzonspor, bu şansını gole çeviremedi.
İkinci yarıda atak oyunlarla 2-1 öne geçen Trabzonspor, maçın son 70. dakikasında Hasan Mustafa’nın attığı golle Mehmetçik’e karşı avantajını koruyamadı.
2-2 devam eden maçın son dakikalarında Mehmetçik’in formada futbolcusu Hasan Mustafa kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Maç sonu skor değişmezken Mehmetçik adını yaro finale yazdırdı.