Mehmetçik adını yarı finale yazdırdı

2 hours önce
0 31 Bir dakikadan az

London Challenge Trophy kupasında Trabzonspor ile çeyrek final maçına çıkan Mehmetçik, 3-2’lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Kıyasıya geçen mücadelenin ilk yarısında Sean’ın attığı golle öne geçen Mehmetçik, ilk yarı bitmeden Trabzonspor’un attığı golle devreyi 1-1 tamamladı. İlk yarıda penaltı kazanan Trabzonspor, bu şansını gole çeviremedi.

İkinci yarıda atak oyunlarla 2-1 öne geçen Trabzonspor, maçın son 70. dakikasında Hasan Mustafa’nın attığı golle Mehmetçik’e karşı avantajını koruyamadı.

2-2 devam eden maçın son dakikalarında Mehmetçik’in formada futbolcusu Hasan Mustafa kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Maç sonu skor değişmezken Mehmetçik adını yaro finale yazdırdı.

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