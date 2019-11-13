Mehmetçik bu hafta da galip geldi

Geçen hafta sonu Akol Grup 1. Liginden MTG ile karşılaşan Mehmetçik FC sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 Kasım Pazar günü gerçekleşen maç, Atatürk’ü anmak için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Müsabakanın başından itibaren oyunun hakimiyetini elinde tutan yeşil siyahlılar, ilk yarıda rakip takımın filelerini 4 kez havalandırdı. İkinci yarıda tempolu ve kontrol oyunu ile bir gol daha bulan Mehmetçik, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Mehmetçik’in gollarini Niyazi Yusuf (3), Serkan Bünyat (1) ve Shomari Barnwell (1) atarken, maçın adamı gösterdiği muhteşem performansla Mehmet Gazioğlu seçildi.