Okan Baysan 7 günde iki yarı maraton koştu

HER yıl geleneksel olarak düzenlenen Windsor ve Cardiff yarı maratonları bu yıl da 29 Eylül ve 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Kraliyet ailesinin yaşadığı Windsor kentinde organize edilen ve bu yıl 37’ncisi yapılan yarı maratonda 6 bine yakın koşucu katılırken, Kıbrıslı Türk kimliğimle bu yarışa katılan Okan Baysan yağmurlu ve rüzgarlı havaya rağmen parkuru 1:49:28’lik bir sürede tamamladı.

Galler’in başkenti Cardiff’te ise Cardiff Üniversitesinin sponsorluğunda ve Run4Wales organizasyonunda 16’ncısı gerçekleştirilen yarı maratona da katılan Baysan, güzel hava şartlarında ve 20 binden fazla katılımcıyla birlikte koştu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) örgütü Galler bölgesi temsilcisi Hüseyin Alşan’ın da şahsen destek verdiği Cardiff Yarı Maratonunu, Okan Baysan 1:44:24’lük bir sürede tamamlarken, erkeklerde birinciliği Kenyalı atlet Leonard Langat 59dk30sn’de, bayanlarda ise yine Kenyalı atlet Edith Chelimo 1:05:52’lik bir sürede ipi göğüsledi.

Fahri Milli koşucumuz Okan Baysan, 2019 yılı programının son koşusunu 19 Ekim Cumartesi gece saat 22:00de İspanya’nın Bilbao şehrinde düzenlenecek yarı maratonla noktalamayı planlıyor.

KTGBİ ile iş birliği yaparak spora ve koşmaya meraklı gençleri de 2020 programına katmak isteyen Baysan, “Kıbrıslı Türk kimliğimizi ve sesimizi spor aracılığı ile dünyaya duyurma hedefimizi her zaman korumalıyız.” diyor.