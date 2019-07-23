KKTC’nin gururu Okan Baysan yine koştu

HER yıl farklı ülkelerde düzenlenen maraton koşularına katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil eden fahri atlet Okan Baysan ASICS Londra maratonunda KKTC bayrağını yeniden dalgalandırdı.

Atletizme olan düşkünlüğü ve katıldığı koşularda fahri olarak KKTC temsil etmesiyle tanınan Okan Baysan yine parkurdaydı. 21 Temmuz’da düzenlenen 2019 ASICS London10k maratonuna katılan Baysan, bitiş çizgisinde KKTC bayrağını dalgalandırdı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası Londra 10 km maraton koşusu bu yıl da Virgin Sport’un mükemmel organizasyonunda ve ASICS firmasının ana sponsorluğunda, 10 binden fazla koşucunun katılımıyla gerçekleşti.

Londra Gazete’ye açıklama yapan Baysan, şunları söyledi:

“Değişik ülkelerden gelen katılımcıların da yer aldığı bu koşuya Kıbrıslı Türk kimliğimle katılarak, ülkemizin barış ve özgürlüğe kavuşmasının 45. yılını garantör ülke İngiltere’nin başkentinde sporla da kutlamış olduk.

Her zaman olduğu gibi koşu sırasında Kuzey Kıbrıs Londra Temsilcimiz Büyükelçi Sayın Oya Tuncalı ve eşinin verdiği destek için de ayrıca teşekkür ederim.”

DURMAK YOK KOŞMAYA DEVAM

Spor yapmaktan keyif alan ve atletizmde başarılara imza atan Baysan bu yılki planını da açıkladı.

Baysan, “Bu yılki koşu programımı Eylül ayında İngiltere’nin Windsor ve Newcastle şehirlerinde düzenlenecek iki yarı maraton ve Ekim ayında ise Galler’in başkenti Cardiff ve İspanya’nın Bilbao şehrinde düzenlenecek yarı maratonlarla tamamlamayı planlıyorum.” dedi.