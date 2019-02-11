London Turkish Master’lar Morroco’da yardım turnuvasına katılıyor

Londra Turkish Master’lar  Morroco’da kimsesiz çocuklar için dünzenlenecek olana uluslar arası bir yardım turnuvasına katılıyor.

2 gün önce
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Morroco’nun Adagir şehrinde kimsesiz çocuklar için düzenlenecek olan uluslararası yardım turnuvasında katılacak olan London Turkish Master’lar, bir hafta boyunca düzenlenecek olan turnuvaya katılım göstererek bağışta bulunacakalar.

12 Şubat Salı günü Morocco’ya seyahat edecek olan LTM sorumlusu Ümit Çıkrıkçıoğlu ’ London Turkish Master’lar olarak katılacağımız turnuvada yapılacak olan yardım kampanyasına katkı suncağız ve LTM olarak kimsesiz çocuklar için bağışta bulunacağız” dedi.

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