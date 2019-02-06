Dumlupınar Yeni Malatya Spor finalde Pazar günü Cray First ile oynayan Dumlupınar Y. Malatya elde ettiği galibiyetle finalde kalmayı başardı.

Geçen Pazar günü New River Sports’ta London FA Cup kapsamında Cray First ile Dumlupınar Y. Malatya Spor karşı karşıya geldi. Bu dönem ki başarıları ile gündemden düşmeyen Dumlupınar Y. Malatya Spor geçen haftalarda gösterdiği performansı yükselterek bu hafta da galibiyet bayrağını elinde tutmayı başardı.

Oyanan maçta ilk yarı çekişmeli geçsede her iki takımda gol göremedi. Devre arası takım atrenörü ile taktiksel bir plan yapan oyuncular ikici yarıya hızlı girdi. Oyuna tamamen hakimiyet kuran Dumlupınar Yeni Malatya oyuncuları üst üste gol atmaya başladı.

Maçın seyrini değiştiren Dumlupınar Y. Malataya finale kalmak için gösterdik mücadelede, Cray First’ü 4-0 mağlup ederek sahadan zaferle ayrıldı.

London FA Cup Finali’inde finale kalan Dumlupınar Y. Malatya, gelecek karşılaşmada Olympia ile oynayacak.

Final maçı tarihi önümüzdeki günlerde London FA tarafından açıklanacak.