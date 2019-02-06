Taksiciler trafik sıkışıklığı ücretini protesto etti

OCAK ayında, Uber ve taksiciler dahil olmak üzere özel araçların, Transport for London (TfL) trafik sıkışıklığı ücretini ödemek zorunda kalacağı açıklanmıştı.

4 Şubat Pazartesi günü, Uber şoförleri ve taksicileri trafik sıkışıklığı ücretine karşı Londra Köprüsünde protesto gerçekleşti. 8 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni planlar altında, Londra’nın merkezinde Uber ve taksi araçları trafik sıkışıklığı ücretini ödemek zorunda olacak. Yüzlerce şoförler Londra Köprüsü’nde bir araya gelip köprüyü işgal etti. TfL yaptığı açıklamada, bu kararın hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacağını kaydetmişti. Bağımsız İşçi Sendikası (IWGB) ise bu kararın yoksul işçilere zarar vereceğini vurguladı.

İlk aşamada, sadece sıfır emisyonlu araçlar, 2003 yılında uygulamaya konulan tıkanıklık ücretini ödemekten muaf tutulacak. TfL, 15 yıl önce uygulanmaya başlayan trafik sıkışıklığı ücreti sayesinde, Londra merkezine giren araçların sayısının yaklaşık olarak yüzde 30 oranında azaldığını belirtti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’da, zehirli hava kirliliğinin büyük bir halk sağlığı krizi yarattığını söyleyerek, “Londralıların sağlığını ve esenliğini korumak amacıyla havayı kirleten araçlarla ve zararlı emisyonlarla mücadele etmek için zor kararlar almak zorundayız” dedi. IWGB, “Londra Belediyesi’nin hava kirliliği sorununu ele almak için çok az şey yapıyor, bu bir çözüm değil sadece düşük ücretli işçilere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

4 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen protestoya katılan Uber çalışanı Hasan Ozbengü, trafik sıkışıklığı ücreti hakkında Londra Gazete’ye konuştu.

Ozbengü şu açıklamayı yaptı:

“Pazartesi günü gerçekleşen protestonun amacı, Uber ve taksiciler dahil olmak üzere özel araçların trafik sıkışıklığı ücretini ödemek zorunda kalmasıdır. Bu hepimizi oldukça olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar işçilere zarar verecek. Her gün yüksek ücret ödemek zorunda kalacak olan çalışanlar, gece çalışmayı tercih edecek. Yaklaşık 50 bin Uber çalışanı var, trafik sıkışıklığı ücretini ödememek için çoğu çalışanlar gece çıkacak. Dolayasıyla, hepimiz olumsuz yönde etkileneceğiz.

Düşük emisyonlu araçları teşvik etmek isteyen belediye başkanı, insanları borçlanmaya zorluyor. Elektrikli araçlar çok pahalı ve bu araçları satın almak çoğu sürücüler borçlanmak zorunda bırkacak.”