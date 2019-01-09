Fenerbahçe turu rahat geçti: 4-1

Federasyon Kupası ön eleme maçında Fenerbahçe, Küçük Kaymaklı’ya 4-1 galip geldi ve birinci tura çıktı.

8 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az
Fenerbahçe, ligden sonra kupada da başarısını sürdürdü.

Federasyon Kupası ön eleme maçında Fenerbahçe, Küçük Kaymaklı’ya 4-1 galip geldi ve birinci tura çıktı.

İkinci Küme lideri ilk yarıda zorlandı. Ancak son 45 dakikada fırsatları iyi kullanmasını bildi. Mehmet’in Fenerbahçe lehine attığı gole Küçük Kaymaklı karşılık verince ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

İkinci devrede Salih takımına ikinci golü kazandırdı. David’in rahatlatan sayısından sonra Nevzat skoru belirleyen gole imzasını attı.

 

 

 

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

52 dakika önce
32

Göksun kupada çok iyi: 2-1

6 saat önce
58

Esenler, Baf ÜY’na fark attı: 8-0

7 saat önce
62

Yeni Boğaziçi penaltılarla: 6-5

1 gün önce
96

Amazon, Microsoft’u da geçti, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin