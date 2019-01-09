Fenerbahçe turu rahat geçti: 4-1
Federasyon Kupası ön eleme maçında Fenerbahçe, Küçük Kaymaklı’ya 4-1 galip geldi ve birinci tura çıktı.
Federasyon Kupası ön eleme maçında Fenerbahçe, Küçük Kaymaklı’ya 4-1 galip geldi ve birinci tura çıktı.
İkinci Küme lideri ilk yarıda zorlandı. Ancak son 45 dakikada fırsatları iyi kullanmasını bildi. Mehmet’in Fenerbahçe lehine attığı gole Küçük Kaymaklı karşılık verince ilk yarı 1-1 sonuçlandı.
İkinci devrede Salih takımına ikinci golü kazandırdı. David’in rahatlatan sayısından sonra Nevzat skoru belirleyen gole imzasını attı.