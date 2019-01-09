Göksun kupada çok iyi: 2-1

Federasyon Kupası ilk tur maçında karşı karşıya gelen İkinci Küme’nin iki takımından gülen taraf Göksun Gaziantep oldu.

52 dakika önce
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Göksun Gaziantep’in, Pekün karşısında geliştirmeye çalıştığı bir atak.

Federasyon Kupası ilk tur maçında karşı karşıya gelen İkinci Küme’nin iki takımından gülen taraf Göksun Gaziantep oldu.

İki takım da mücadeleci futbollarıyla maça renk katarken, son vuruşları daha iyi yapan Göksun Gaziantep sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk 45 dakika Ozan’ın golüyle 1-0 sonuçlandı. Göksun Gaziantep, Rodi ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Pekünspor’un kazandığı penaltıda Güzey’in vuruşunu kaleci başarıyla önledi. Bitime beş dakika kala Zafer farkı bire indirdi.

 

 

 

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