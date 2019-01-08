Hasan Taçoy futbolcularla

KKTC’nin ana muhalefet Partisi UBP’nin Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu.

56 dakika önce
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Hasan Taçoy, TTFF Başkanı Serdar Sarı ve Mehmetçikli futbolcularla birlikte.

KKTC’nin ana muhalefet Partisi UBP’nin Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Londra’da Türk Ligi futbolcu ve yöneticileriyle sahalarda buluştu.

Bazı temaslarda bulunamk için gelen Hasan Taçoy, geçtiğimiz Pazar günü Türk Ligi takımlarının karşılaşmalarını izledi. Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ile birlikte Dumlupınar ve Mehmetçik’in Londra kupalarında oynadığı maçları takip eden UBP Genel Sekreteri, öğleden sonra da TTFF Kupası birinci tur maçı için Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor karşılaşmasındaydı.

Hasan Taçoy, gençlerimizin Londra’da sportif mücadelelerinin her zaman yanlarında olduğunu, TTFF’nin de u konuda önemli rol oynadığına işaret etti. Ana muhalefette olmalarına rağmen, Londra’daki gençlerin bu mücadelelerinin yanında olduklarını da vurguladı.

Hasan Taçoy ve Mehmetçik Menajeri Enver Çıkıkçıoğlu.

 

 

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