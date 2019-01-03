Fenerbahçe’de yeniden yapılanma

TÜRK Ligi 2. Küme’de 2018 yılını lider olarak tamamlayan ve şampiyonluğun favorileri arasında yer alan Fenerbahçe’de Başkan Şenol Bayram ilk dönemi değerlendirdi.

Sezon başında yeniden yapılandırmaya gittiklerini belirten Şenol Bayram, Eren ve İbrahim hocaların katkıları ile sağlam bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Bayram, takım sayısının azalması nedeniyle 1. Küme’de kalmalarının istenmesi halinde bunu kabul etmeyeceklerini kaydederek ” 1 Küme’ye sağlam bir takımla çıkmayı pılanlamıştık” dedi. Bir iki maç dışında ilk yarıda istenileni aldıklarını kaydeden Başkan Bayram, bir kaç transfer daha yaparak, eksik yönlerini tamamlayacaklarını ifade etti.