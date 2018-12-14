Veteranlarda beş maç vardı

Akol Properties Türk Veteran Liglerinde beş maç oynandı.

3 saat önce
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Vadili O45, haftayı maç yapmadan üç puanla geride bıraktı.

Akol Properties Türk Veteran Liglerinde beş maç oynandı. Kötüre O35, Adana O35 ve Kıbrıs FC O45 takımları sahaya çıkmayınca Gazi O35, Türkmenköy O35 ve Vadili O45 haftayı hükmen (3-0) galibiyetlerle kapattı.

O35’te Narlı, Metro’ya 5-0 galip gelirken, gollü maçta Kaleburnu, Gaziantepspor’a 6-3 üstünlük sağladı.

O45’te Akıncılar, Yeni Boğaziçi’ni 6-0 mağlup edip, haftanın en farklı skorunu elde etti. Türkmenköy, Akdeniz’i 5-2 ile geçmesini bildi. Yeni 45’likler, Euromed’i sürpriz yaparak 2-0 yendi.

 

 

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